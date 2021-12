O período chuvoso em Minas Gerais, que começou em 1º de outubro, já contabiliza cinco mortes, 49 municípios com "danos humanos", 406 desabrigados e 3.872 desalojados, conforme boletim da Defesa Civil estadual divulgado nesta sexta-feira (10).

Por conta dos problemas causadas pelas chuvas, o governo de Minas publicou um decreto hoje determinando situação de emergência em 31 cidades. O governador Romeu Zema (Novo) vai visitar duas delas: Águas Formosas e Machacalis, ambas no Vale do Jequitinhonha.

Na segunda cidade, inclusive, uma cena divulgada nas redes sociais chama a atenção para o caso de um homem que morreu na cidade - de causas naturais -, mas por conta da inundação, agentes funerários não conseguiam fazer a retirada do corpo.

Dois homens foram gravados por moradores carregando um caixão sobre os ombros em meio ao alagamento na região. O caixão estava sendo levado para a cidade de São Pedro do Pampã, distrito de Umburatiba, quando as condições do tempo impediram que a viagem seguisse. Com horas de atraso, o trajeto foi concluído.

O balanço da Defesa Civil completo pode ser acessado neste link.

