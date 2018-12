Pais e responsáveis de estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino em 2019 e que fizeram o cadastramento escolar devem procurar a escola para a qual o cadastrado foi encaminhado e realizar a matrícula desta segunda-feira (17) até a próxima sexta-feira (21).

A matrícula é importante para que o candidato cadastrado tenha a sua vaga assegurada na escola para a qual foi encaminhado. O candidato que não realizar a matrícula dentro do prazo será encaminhado para a escola onde houver vaga remanescente.

Para a efetivação da matrícula, além do preenchimento da ficha, deverão ser entregues, obrigatoriamente, na secretaria escolar:

- cópia e apresentação do original de documento que comprove o endereço da residência do candidato, em conformidade com o endereço atestado no ato da inscrição, preferencialmente conta de luz recente.

- cópia e apresentação do original da certidão de nascimento ou carteira de identidade e CPF, caso possua;

- comprovante de escolaridade, quando for o caso de transferência de outros municípios, da rede particular de ensino ou retorno aos estudos.

Cadastramento escolar

Unificado para as redes municipais e estadual de Minas Gerais, o cadastramento escolar é fundamental para que o aluno garanta uma vaga em uma escola próxima de sua residência.

Além disso, ele permite ao Governo do Estado e às prefeituras dimensionarem a demanda escolar, encaminhando com tranquilidade as crianças que vão iniciar os estudos, os alunos que desejam a transferência para a rede pública e os estudantes que queiram retornar à escola, seja qual for o ano do ensino fundamental.