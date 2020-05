Para os estudantes que não conseguirem assistir ao “Se Liga na Educação” no momento da transmissão ou queiram rever os conteúdos apresentados, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), vai disponibilizar os vídeos das aulas em diferentes canais: no aplicativo Conexão Escola, no site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e no youtube da SEE.

O primeiro programa “Se Liga na Educação” foi transmitido, na Rede Minas, na última segunda-feira (18/5). Além de assistir às teleaulas, estudantes mineiros puderam interagir com os professores no momento ao vivo que ocorreu das 11h15 às 12h30. Foram ao ar os conteúdos de Língua Portuguesa e Língua Inglesa. A grade completa pode ser acessada neste link.

Como assistir

O “Se Liga na Educação” é transmitido de segunda a sexta-feira, sempre das 7h30 às 12h30. A Rede Minas está no ar no canal 09 da TV aberta, em Belo Horizonte. Nas TVs a cabo, ela está disponível nas operadoras Oi TV e NET. Além disso, é possível sintonizar o canal pelas antenas parabólicas que recebem o sinal via satélite. O conteúdo da emissora também pode ser acessado pela internet.

No interior do estado, a Rede Minas conta com afiliadas que retransmitem o sinal. Clique aqui e veja a relação completa das emissoras afiliadas e as cidades onde estão.

Interação

Os estudantes que quiserem participar do momento ao vivo do “Se Liga na Educação” podem encaminhar suas dúvidas pelo WhatsApp no número (31) 98295-2794 e por ligações no (31) 3254-3009. Vale lembrar que são respondidas, ao vivo, apenas as questões relacionadas às aulas ministradas naquele dia.