Moradores de Santa Luzia têm muito trabalho nesta terça-feira (11) para conseguir limpar a sujeira deixada pela maior enchente da história da cidade da Grande BH. O transbordamento do Rio das Velhas deixou bairros praticamente submersos, com casas e empresas tomadas por lama e lixo.

A destruição foi maior no Pantanal, Vila Íris, Barreiro e Boa Esperança. Nesse último, as pessoas fazem faxina desde a madrugada, após o nível do córrego que corta o bairro baixar. A esperança é salvar alguns pertences.

Na casa do pedreiro Abílio Joaquim dos Santos, de 55 anos, camas, geladeira e sofás foram suspensos com bases improvisadas de madeira. Segundo ele, a água chegou na "altura da cintura", causando destruição.

Mesmo assim, o que for recuperado lá não deve ficar. Segundo ele, a esposa está com muito medo e a família deve se mudar do imóvel, que levou sete anos para ficar pronto. 'Perdi móveis, eletrodomésticos e vou perder a casa, mas sobrou a vida. Agora é iniciar essa vida nova em um local mais seguro", diz o morador atingido pela chuva.

