A fé em Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, levou mais de 12 mil fiéis até a Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, neste sábado (31). Os romeiros participaram da 6ª Peregrinação Mineira do Terço dos Homens, organizada pela Arquidiocese de Belo Horizonte.

Já nas primeiras horas do dia, homens, idosos, jovens e crianças, todos com terços ou imagens da padroeira nas mãos, percorreram três quilômetros até o ponto alto do Santuários, a 1.746 metros de altitude, onde se encontra a Basílica da Piedade.

Durante todo o percurso, a multidão caminhou em oração. Quando todos chegaram na Praça Cardeal Mota, diante da ermida da padroeira, no fim da manhã, dom Walmor presidiu uma missa, que foi concelebrada pelo reitor do Santuário, padre Fernando César do Nascimento, e pelo pró-reitor e Coordenador arquidiocesano do terço dos homens, padre Carlos Antônio da Silva. Sacerdotes e diáconos também participaram da celebração.

Devoção





Dom Walmor ressaltou que o movimento espiritual do Terço dos Homens está se tornando cada vez mais maior. “Um movimento evangelizador, congregador, que tem proporcionado novamente às famílias mais espiritualidade. Uma espiritualidade que é sustento para cada família, e tão necessária, porque a família é o grande tesouro da vida da igreja, da vida de toda a sociedade”, destacou o arcebispo.



Após a celebração, os fiéis puderam acompanhar uma apresentação musical do maestro Túlio Mourão e pela cantora Titane.