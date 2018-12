A Polícia Militar recebeu uma ligação às 8h30 desta sexta-feira (21) com a informação de que uma perna humana teria sido avistada no leito do rio Arrudas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para averiguar e resgatar a possível parte de corpo humano para depois entregá-lo à perícia.

As equipes acessaram o leito do rio pela avenida dos Andradas, na altura do 1345, bairro Santa Efigênia, região Leste. Ainda não informações se o objeto avistado era realmente uma perna.