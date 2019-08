Uma perseguição policial com troca de tiros no Anel Rodoviário deixou um homem ferido na tarde deste sábado (10) e interditou parte da rodovia, na altura do bairro Engenho Nogueira, na região Noroeste da capital.

Segundo a Polícia Militar (PM), militares do 34º Batalhão perseguiam um suspeito no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, após a denúncia de que o homem havia roubado um carro nos arredores do Cemitério do Bonfim. Ao perceber a presença da PM e se recusar a parar o veículo, o homem atirou contra os policiais.

Os militares revidaram os tiros e um dos disparos atingiu o suspeito, que perdeu o controle da direção e bateu em outro carro. O homem foi socorrido pelos militares e encaminhado ao Hospital Odilon Behrens. Não houve outros feridos.

No carro do suspeito, os militares apreenderam um revólver calibre 38. Parte do Anel Rodoviário chegou a ficar interditado, mas a via já foi liberada.