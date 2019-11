Uma perseguição policial terminou com uma morte e seis feridos, na madrugada desta segunda-feira (4), no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 3h30 da madrugada, um Fiat Uno, em alta velocidade, chamou a atenção de PMs que trabalhavam na base da corporação, no bairro Lagoinha, no Centro da capital. Uma viatura começou a seguir o carro, que recebeu ordem de parada no início da avenida Antônio Carlos. Mas o motorista, de 29 anos, não obedeceu e aumentou a velocidade, segundo a PM.

A perseguição continou e os militares deram novas ordens de parada com sinais luminosos, nas avenidas Pedro II e Carlos Luz, na região Noroeste, quando foi acionado o cerco policial e bloqueio.

Próximo ao Cemitério da Paz, o motorita perdeu o controle da direção, rodou na pista e chocou-se contra o poste. Os policiais contaram que quatro pessoas foram arremessadas para fora e três estavam no interior do veículo, quando a viatura chegou ao local.

Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher, de 20 anos, morreu na hora e os outros passageiros, de 16, 18, 19, 21 e 35 anos, além do motorista do Uno, foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, um em estado grave e outros cinco com escoriações. A assessoria da unidade de saúde não informou o estado de saúde da vítima que deu entrada em estado grave.

O condutor do veículo, depois do atendimento médico, foi levado para prestar depoimento. A ocorrência foi encerrada na delegacia de plantão do Detran-MG.

O veículo foi apreendido e rebocado. Ainda conforme a PM, no banco traseiro, os militares encontraram pinos de cocaína.