Dois suspeitos de roubo, um homem de 30 anos e uma mulher, de 38, foram presos na tarde desta terça-feira (10) depois de capotarem um carro durante uma perseguição policial no bairro São Salvador, na região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, tudo começou com um assalto a uma mulher na avenida Amintas Jaques de Morais por volta de meio dia.

O casal encostou o carro e o autor teria ameaçado uma mulher com uma faca e levado a bolsa e o celular dela. Assim que a vítima comunicou o crime, os militares fizeram diligências e o veículo foi localizado na rua Cláudio Pinheiro de Lima. Os policiais deram ordem de parada, mas motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade pelas ruas do bairro.

Durante a perseguição, que mobilizou cerca de nove viaturas, na altura da rua Ivaí, o condutor perdeu o controle do carro, bateu no canteiro central e capotou na contramão da rua, atingindo outro veículo.

Veja as imagens:

Ainda de acordo com a polícia, neste carro havia uma mulher grávida de dois meses que teve uma fratura no pé com o impacto da batida. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A dupla, que foi levada para a delegacia do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), foi identificada pela vítima e ainda é suspeita de praticar outros dois assaltos em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.