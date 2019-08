Na contramão da tendência observada mundialmente, o consumo de carne crua por animais de estimação pode ser um risco, tanto para os pets quanto para os tutores, segundo apontou um estudo do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da UFMG. A pesquisa descobriu que o risco de contaminação por bactérias aumenta em 28 vezes quando a dieta do animal inclui carne crua.

Os pesquisadores identificaram a presença de três bactérias nas fezes de cães cujas dietas incluem o alimento. Os micro-organismos, conforme explicou o o professor Rodrigo Otávio Silveira Silva, coordenador da pesquisa, têm o potencial de causar infecções em humanos, desde diarreia até distúrbios sistêmicos graves, levando até mesmo à morte. Um dos patógenos encontrados foi a bactéria Salmonella spp, conhecida por provocar intoxicação alimentar. As outras duas bactérias foram a Escherichia coli patogênicas e a Clostridium difficile.

O resultado foi uma surpresa na avaliação do professor, uma vez que a crença de 70% das pessoas que oferecem carne crua a seus animais o fazem porque acreditam que é um alimento mais natural e, entre elas, 80% não veem risco de contaminação para o cão e 95% não acreditam haver risco para humanos. "As pessoas confundem, acham que os cães são carnívoros, mas não são. Desde que foram domesticados, há mais de 10 mil anos, suas enzimas do trato gastrointestinal sofreram alterações. Eles ainda precisam ingerir mais proteínas, mas só a carne crua traz riscos", explicou Silva.

O mais preocupante, segundo Rodrigo Silva, é que diversos isolados das três bactérias encontradas nas fezes dos cães que ingerem carne crua revelaram-se multirresistentes à ação de antimicrobianos. “Isso significa que foram resistentes a mais de três classes entre as 12 bases de antimicrobianos utilizadas para tratamento de infecções, o que reduz as possibilidades de tratamento em caso de infecção. E os cães são tratados com os mesmos antimicrobianos para humanos”, observa.

Metodologia

A pesquisa analisou as fezes de 60 animais que se alimentam de carne crua e de 192 que comem ração e avaliou o perfil de 400 tutores de cães sobre o que eles pensam a respeito da alimentação de seus animais. Os entrevistados, moradores de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, foram divididos em dois grupos: o dos que oferecem ração para os cães e o dos que servem carne crua como base da dieta de seus animais.

*Com UFMG