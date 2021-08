A UFMG está buscando voluntários acima de 55 anos para participar do projeto 'Você tem boa memória?'. O estudo, realizado pelo Programa de Pós-graduação em Neurociências da universidade, por meio do Laboratório de Avaliação das Diferenças Individuais, visa a avaliar a relação das características de personalidade com a memória em pessoas nessa faixa etária.

O projeto integra a pesquisa da doutoranda Karen Saviotti, orientada pela professora Carmen Flores-Mendoza. Os participantes devem preencher um formulário on-line, e as consultas serão feitas por videoconferência.

Método

Os voluntários vão ser acompanhados ao longo de dois anos. A memória e os aspectos cognitivos serão aferidos a cada seis meses. Ao fim de cada avaliação, eles vão receber um relatório do desempenho individual.

De acordo com Karen Saviotti, existem evidências de que alguns traços específicos são determinantes do processo de envelhecimento. “Questões sociodemográficas comporão a amostra, e farei alguns testes cognitivos para entender a situação dos voluntários. Nessa fase do estudo, precisamos, especialmente, de voluntários com menor grau de escolaridade”, detalha.

Dúvidas serão solucionadas pelo e-mail pesquisa.ladi@gmail.com ou pelo WhatsApp: (31) 98577-0149.

Mais informações estão no Instagram e no site do Laboratório.

