O açaí, fruto da palmeira tropical de mesmo nome, originária das florestas da Amazônia, tem potencial para afastar a hipertensão. O benefício da antocianina, pigmento responsável pelo tom roxo-escuro do alimento, foi apontado por uma pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), publicada em uma revista internacional.

De acordo com o artigo científico "Effect of Açaí (Euterpe Oleracea): Intake on Vascular Function and Lipid Profile: What is the Recommendation?", do nutricionista Heitor Oliveira Santos, a ingestão do açaí ajuda na dilatação das artérias, o que é um benefício na perspectiva cardiovascular.

Como consumir

O trabalho, publicado na revista International Journal of Cardiovascular Sciences da Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomenda o consumo da da polpa, o mais pura possível - ou seja, sem açúcar, mel e leite condensado.



Para obter o efeito desejado, é preciso consumir ao menos 150 gramas de polpa, e quase todo dia. Com isso, acontece a dilatação das artérias, o que facilita a passagem do sangue, diminui a tensão dos vasos sanguíneos e faz com que a pressão abaixe.

Podem servir de acompanhamento o leite em pó desnatado, que agrega cálcio e proteína, ou castanhas e amêndoas, que potencializam os bons efeitos do prato.

Os grandes degustadores do creme roxo-escuro ganham, de tabela, as fibras e vitaminas da fruta, além do beta-sitosterol, substância que atua na redução dos níveis de colesterol e triglicérides no sangue.

Estudo

Atualmente, o nutricionista é aluno de mestrado pelo programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina (Famed) da UFU, na área da nutrição clínica e esportiva.

A publicação sobre o estudo do açaí aconteceu quando o pesquisador encontrava-se na graduação e serviu como motivador para a produção de mais publicações com artigos de revisões de literatura.

“Assim, esperamos novos artigos, porque o açaí é algo regional, do Brasil, e não é tão estudado mundialmente. Sabemos que é complicado fazer uma pesquisa de intervenção bem feita aqui no país, por conta da demanda de dinheiro, principalmente em cidades que não são capitais”, afirma Santos.