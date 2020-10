O Ibope divulgou nesta quinta-feira (29) uma pesquisa com intenção de voto para a prefeitura de Belo Horizonte nas eleições 2020. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.001 pessoas entre os dias 26 e 29 de outubro.

O candidato à reeleição, Alexandre Kalil (PSD) lidera o levantamento de intenção de votos com 63%. Atrás de Kalil estão os candidatos João Vitor Xavier (Cidadania), com 8%, e Áurea Carolina (PSOL), com 5%. Os dois ainda estão em empate técnico com Bruno Engler (PRTB), com 3%, e Nilmário Miranda (PT), com 2%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira as intenções de voto à Prefeitura de BH:

Alexandre Kalil (PSD): 63%

João Vitor Xavier (Cidadania): 8%

Áurea Carolina (PSOL): 5%

Bruno Engler (PRTB): 3%

Nilmário Miranda (PT): 2%

Rodrigo Paiva (Novo): 1%

Cabo Xavier (PMB): 1%

Luisa Barreto (PSDB): 1%

Brancos e nulos: 9%

Não sabe ou não respondeu: 6%

Os candidatos Fabiano Cazeca (PROS), Lafayette Andrada (Republicanos), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Marília Domingues (PCO), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Wadson Ribeiro (PCdoB) e Wanderson Rocha (PSTU) tiveram menos de 1% cada um.

Evolução

Kalil (PSD) foi o candidato que teve maior variação na intenção de votos em relação à última pesquisa Ibope, divulgada em 15 de outubro. O atual prefeito de BH foi de 59% para 63% na pesquisa. A candidata do PSOL, Áurea Carolina, oscilou dois pontos percentuais para cima, enquanto João Vitor Xavier (Cidadania) oscilou um ponto percentual para cima.

Os entrevistados que disseram votar em branco ou nulo foram de 13% para 9%. Já os que declararam não saber em quem votar ou não responderam oscilaram três pontos percentuais para baixo.

Alexandre Kalil (PSD) foi de 59% para 63%

João Vitor Xavier (Cidadania) foi de 7% para 8%

Áurea Carolina (PSOL) foi de 3% para 5%

Bruno Engler (PRTB) foi de 2% para 3%

Nilmário Miranda (PT) foi de 1% para 2%

Rodrigo Paiva (Novo) se manteve com 1%

Cabo Xavier (PMB) se manteve com 1%

Luisa Barreto (PSDB) foi de 0% para 1%

Lafayette Andrada (Republicanos) foi de 1% para 0%

Marília Domingues (PCO) foi de 1% para 0%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade) foi de 1% para 0%

Fabiano Cazeca (PROS) se manteve com 0%

Wanderson Rocha (PSTU) se manteve com 0%

Marcelo Souza e Silva (Patriota) se manteve com 0%

Wadson Ribeiro (PCdoB) foi de não mencionado para 0%

Brancos e nulos foram de 13% para 9%

Não sabem ou não responderam foi de 9% para 6%

Rejeição

O candidato Nilmário Miranda, do PT, foi o mais rejeitado pelos eleitores, seguido de João Vitor Xavier (Cidadania), com 17%, e Cabo Xavier (PMB), com 16%. Kalil é o quarto no índice de rejeição, com 15%.

Nilmário Miranda (PT): 25%

João Vitor Xavier (Cidadania): 17%

Cabo Xavier (PMB): 16%

Alexandre Kalil (PSD): 15%

Lafayette Andrada (Republicanos): 11%

Rodrigo Paiva (Novo): 10%

Áurea Carolina (Psol): 9%

Bruno Engler (PRTB): 9%

Luisa Barreto (PSDB): 9%

Fabiano Cazeca (PROS): 8%

Marcelo Souza e Silva (Patriota): 8%

Marília Domingues (PCO): 8%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 8%

Wanderson Rocha (PSTU): 7%

Wadson Ribeiro (PCdoB): 7%

Poderia votar em todos: 6%

Não sabem ou não responderam: 23%

Pesquisa espontânea

A pesquisa questionou aos eleitores em quem eles votariam, sem apresentar os nomes dos candidatos. O mais citado foi Alexandre Kalil (PSD), com 55% das intenções de votos.

Alexandre Kalil (PSD): 55%

João Vitor Xavier (Cidadania): 5%

Áurea Carolina (Psol): 3%

Bruno Engler (PRTB): 2%

Luisa Barreto (PSDB): 1%

Nilmário Miranda (PT): 1%

Rodrigo Paiva (Novo): 1%

Fabiano Cazeca (Pros): 0%

Lafayette Andrada (Republicanos): 0%

Marília Domingues (PCO): 0%

Wanderson Rocha (PSTU): 0%

Professor Wendel Mesquita (Solidariedade): 0%

Outros: 0%

Brancos ou nulos: 10%

Não sabem ou não responderam: 21%

Os candidatos Cabo Xavier (PMB), Marcelo Souza e Silva (Patriota) e Wadson Ribeiro (PCdoB) não foram citados espontaneamente por nenhum entrevistado.

A pesquisa Ibope, encomendada pela TV Globo, foi registrada no TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) com o nº MG-08893/2020. O nível de confiança estimado é de 95%.