O Ibope divulgou nesta quinta-feira (29) pesquisa com intenção de voto para a prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2020. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e ouviu 1.001 pessoas entre os dias 26 e 29 de outubro.

O candidato à reeleição Alexandre Kalil (PSD) lidera o levantamento de intenção de votos com 63%. No levantamento anterior, o prefeito estava com 59%. Atrás de Kalil estão os candidatos João Vitor Xavier (Cidadania), com 8% (antes estava com 7%), e Áurea Carolina (PSOL), com 5% (ante 3% na pesquisa anterior). Os dois ainda estão em empate técnico com Bruno Engler (PRTB), com 3%, e Nilmário Miranda (PT), com 2%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira as intenções de voto à Prefeitura de BH:

Alexandre Kalil (PSD): 63%

João Vitor Xavier (Cidadania): 8%

Áurea Carolina (PSOL): 5%

Bruno Engler (PRTB): 3%

Nilmário Miranda (PT): 2%

Rodrigo Paiva (Novo): 1%

Cabo Xavier (PMB): 1%

Luisa Barreto (PSDB): 1%

Brancos e nulos: 9%

Indecisos: 6%

Os candidatos Fabiano Cazeca (PROS), Lafayette Andrada (Republicanos), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Marília Domingues (PCO), Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), Wadson Ribeiro (PCdoB) e Wanderson Rocha (PSTU) tiveram menos de 1% cada um.

A pesquisa Ibope, encomendada pela TV Globo, foi registrada no TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) com o nº MG-08893/2020. O nível de confiança estimado é de 95%.