As pessoas que seguem dietas de restrição ao carboidrato (chamadas de low carb) e maior ingestão de carnes, ovos e derivados do leite podem estar colocando em risco a própria longevidade. Um estudo feito por pesquisadores da UFMG e de uma instituição australiana concluiu que proteína em excesso pode acelerar envelhecimento do indivíduo.

A pesquisa foi feita durante cinco anos pela professora Viviane Alves, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG. A pesquisadora analisou os efeitos do excesso proteico no organismo dos vermes Caenorhabditis elegans. Os resultados foram comparados aos estudos de células humanas, na Austrália, e de drosófilas, na Inglaterra, pelo Instituto de Pesquisas Médicas Sahmri.

Verificou-se que, nos três organismos, o excesso de proteínas provocou um envelhecimento precoce. Os resultados foram divulgados pela revista científica australiana Current Biology.

“Quando se come muita proteína, o metabolismo aumenta muito e o organismo tem uma maior chance de errar na forma de utilizar os aminoácidos da proteína. Isso induz a formação de defeitos nas células”, afirma a professora.

O consumo excessivo de proteína pode ocasionar Alzheimer, diabetes e cardiopatia. Mas isso não quer dizer que as pessoas tenham de deixar de ingerir proteínas. A recomendação da pesquisadora é que os alimentos ricos em proteínas (seja de origem animal ou vegetal) devem continuar presentes na alimentação, mas sem excesso.

Veja mais sobre o assunto nessa entrevista com a professora Viviane Alves: