Em uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes e uma geografia bastante variada (determinada pela presença de prédios, casas, parques, árvores, praças, lagoas, córregos, altitude, entre outros) é possível sentir diferentes climas ao transitar pelos bairros. Mas, você sabe dizer quais são os lugares com as maiores temperaturas em Belo Horizonte?

Uma pesquisa realizada pelo professor Wellington Assis, em tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMG, mapeou os três principais núcleos de calor de Belo Horizonte: o hipercentro da capital; avenida Vilarinho, em Venda Nova; e uma área entre os bairros Castelo, na Pampulha; e Caiçara, na região Noroeste.

De acordo com o professor, o solo muito capeado com asfalto e os poucos cursos de água e arborização em uma área são fatores que contribuem para que a temperatura fique elevada. Entre a Praça Sete o Parque Municipal Américo Renné Giannetti pode haver uma diferença de até 6°C no mesmo momento – mesmo sendo endereços separados por 700 metros. De um lado, muito concreto. Do outro, uma área verde que serve como respiro para a região central.

Além da presença de vegetação e lagos, a topografia também influencia na sensação de calor entre os moradores de Belo Horizonte. Por isso, o bairro Mangabeiras é o que possui a temperatura média mais amena na cidade (18,6°C).

“A nossa intenção foi fornecer aos setores públicos informações sobre como evitar novas construções nas áreas que já são problemáticas no que diz respeito ao desconforto térmico”, afirma Wellington Assis.

Para evitar que as temperaturas se elevem na cidade, Assis recomenda que não se retire a vegetação e se invista em cursos de água e lagos artificiais, para aumentar a umidade nos entornos. Dessa forma, investir em parques pela cidade é uma boa tática para amenizar o calor sentido pelos moradores de uma região.

Segundo ele, é preciso ocupar os bairros com planejamento, colocando o interesse dos moradores sobre as expectativas dos investidores em empreendimentos imobiliários.

Veja vídeo feito pela UFMG com o professor: