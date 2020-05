A Prefeitura de Belo Horizonte procedeu, nos últimos dias, à desinfecção de, pelo menos, 17 pontos públicos da cidade contaminados com o novo coronavírus, como abrigos de ônibus e bancos de praças. A indicação de locais que tinham a presença da Covid-19 foi feita por uma equipe de virologistas da UFMG, que detectaram a presença do genoma do vírus nestes locais.



Entre as áreas escolhidas para a pesquisa, estão a região hospitalar, na Avenida Alfredo Balena e na Alameda Ezequiel Dias, e em alguns hospitais da região Centro-Sul.



Também foram testados quatro terminais do MOVE nas Avenida Paraná e Santos Dumont, no Hipercentro de Belo Horizonte, e em praças do bairro Santa Tereza, na região Leste, e da Savassi, na região centro-sul.



A ideia para o trabalho surgiu quando os pesquisadores perceberam que, apesar da grande disseminação de notícias e falas de especialistas alertando que o novo coronavírus pode ser transmitido pelo contato de pessoas com locais públicos contaminados, ainda não há estudos precisos sobre o assunto. “Há poucos dados a respeito da presença do vírus em superfícies públicas, como pontos de ônibus, corrimões de terminais de ônibus, praças etc.”, destacou Jônatas Abrahão, professor do Departamento de Microbiologia da UFMG e coordenador do Laboratório de Vírus.



A desinfecção foi realizada pela Prefeitura com o uso de sabão em pó e hipoclorito de sódio 1%. Todos os pontos contaminados foram testados novamente pelos virologistas da UFMG, que não detectaram mais o RNA viral nas amostras.