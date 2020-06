O projeto de monitoramento dos esgotos de Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, constatou a presença do coronavírus em 88% das amostras.

Dados do terceiro boletim, divulgado nessa segunda-feira (1º), apontaran que a incidência do novo coronavírus nos esgotos das regiões analisadas segue crescendo. Entre os dias 11 e 15 de maio, o vírus foi identificado em 88% das amostras na bacia do ribeirão do Onça ante 69% de amostras positivas registradas no levantamento anterior, entre 27 de abril e 8 de maio.

Coletas feitas entre os dias 27 de abril e 8 de maio indicavam que 50% das amostras referentes à bacia do ribeirão Arrudas continham o vírus da Covid-19, enquanto na quinzena anterior a proporção era de 29%.

Segundo os pesquisadores, no ribeirão Arrudas houve leve queda do total de amostras positivas, passando de 50% para 43% no mesmo período de comparação.

Essas duas sub-bacias recebem efluentes de uma população de 2,2 milhões de pessoas, o equivalente a 71% do total de habitantes da grande BH.

O estudo Monitoramento Covid Esgotos, que terá duração de dez meses, é realizado em 24 pontos de coleta no sistema de esgotamento pela Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis/UFMG). A ação é realizada em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Ainda não há evidências da transmissão do vírus através das fezes, mas os dados coletados permitem indicar áreas com maior incidência da doença, o que pode direcionar a adoção de medidas contra a doença,asim como direcionar a adoção ou não de medidas de relaxamento consciente do isolamento social.“Nosso objetivo é prover a sociedade com informações o mais atualizadas possível para ajudar na tomada de decisões quanto ao combate à pandemia e à tomada de medidas de retorno ao convívio social”, afirma Christianne Dias, diretora-presidente da ANA.