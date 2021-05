A Prefeitura de Belo Horizonte amplia a vacinação contra a Covid-19 e inicia, nesta segunda-feira (17), a imunização de pessoas com comorbidades na faixa etária de 18 a 33 anos, completos até o dia 31 maio. Para receber a primeira dose, é necessário ter preenchido o cadastro no portal da prefeitura até o dia 3 de maio.

Conforme o executivo municipal, a vacinação desse público será em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Canditado para a imunização deve apresentar documentos como exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica emitidos até 12 meses antes da data do cadastro.

Confira lista de documentos que devem ser apresentados:

- Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;

- Ter preenchido cadastro para a vacinação, de forma válida, até 23h59 de 3 de maio.



Segundo a PBH, todas as declarações apresentadas são de total responsabilidade da pessoa e de quem as emitiu. O cadastro será enviado aos órgãos de controle externo e, em caso de informações inverídicas, ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.

