Moradores de Belo Horizonte portadores de doenças crônicas devem se cadastrar até às 23h59 deste domingo (16), no portal da prefeitura, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir da próxima semana.

Segundo a administração municipal, mais de 175 mil pessoas deverão se registrar na segunda fase da campanha de imunização de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas. No entanto, ainda não há data definida para o início da aplicação nesses grupos.

Na hora de vacinar, também é necessário apresentar documentos que comprovem a condição de saúde. A lista com as patologias está disponível aqui. Veja as orientações da PBH:

- Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro

- Apresentar documento de identificação com foto

- Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte

- Ter preenchido cadastro para a vacinação

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Leia mais:

BH vacina pessoas com comorbidades de 18 a 33 anos a partir de segunda-feira

BH deve ter mínima de 12ºC neste domingo; confira previsão do tempo