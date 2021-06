Com cobertura vacinal contra a gripe em apenas 41% do esperado, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que vai ampliar o número de locais de imunização contra a doença na capital. A terceira e última etapa da campanha começa nesta quarta-feira (9), com expectativa de imunizar cerca de 320 mil pessoas.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação de locais de vacinação será para pessoas com comorbidades acima de 12 anos, que poderão receber a dose em unidades das drogarias Droga Clara e Araujo a partir desta quinta-feira (10), além dos centros de saúde. A vacinação de idosos a partir de 60 anos também continua disponível nas farmácias.

Nas drogarias serão distribuídas senhas, sendo uma por usuário. O horário é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados o horário será das 8h às 12h. Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura (clique aqui). Já os centros de saúde e os horários de funcionamento estão disponíveis neste link.

Já as crianças a partir de 6 meses com comorbidades podem se vacinar nos centros de saúde. Em todos os casos, as pessoas com comorbidades devem apresentar laudo, atestado ou exames para serem imunizadas. Os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais (públicos, filantrópicos e privados), Samu, centros de saúde e UPAs estão sendo vacinados nas próprias instituições.

A prefeitura relembra que, por medida de segurança, pessoas que receberam qualquer vacina, incluindo contra a Covid-19, precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra a gripe.

