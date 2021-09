Cidadãos com 27 anos receberão a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (15) em Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação nesta data é para pessoas vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre as doses é de 14 a 28 dias.

A pasta lembrou que só poderão tomar o reforço os moradores da capital de 27 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até o dia 22 de setembro.

As doses estarão disponíveis nos centros de saúde, das 8h às 17h, e nos pontos drive-thru, das 8h às 16h. Todos os endereços podem ser encontrados aqui.

Para receber o imunizante, é necessário levar um documento de identificação com foto, CPF e cartão que comprove a primeira dose do imunizante.

A prefeitura pede atenção aos cidadãos aos locais de imunização. Isso porque, segundo a PBH, eles são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público.

"Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar aos endereços, que devem sempre ser verificados no portal (clique aqui)", informou, em nota.

