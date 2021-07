Postos de saúde de Belo Horizonte funcionaram neste sábado (31) para realizar a aplicação da segunda dose da vancina contra a Covid-19 em pessoas com 57 e 58 anos, com comorbidades. A previsão inicial era a de que elas se imunizariam apenas no final da próxima semana, mas a prefeitura conseguiu adiantar o escalonamento, de acordo com a chegada das vacinas na capital mineira.

Segundo a escala divulgada pela PBH, na segunda-feira será a vez das pessoas com 55 e 56 anos, com comorbidades, e gestantes e puérperas (sem comorbidades, a partir dos 18 anos) ,que também receberão a segunda dose. É importante lembrar que os locais de vacinação são dinâmicos, sendo fundamental consultar o site da PBH, no dia, para checar os endereços.

No calendário da semana, também serão contemplados os públicos de 53 e 54 anos (segunda dose, com comorbidades), na terça-feira; 50 a 52 anos (segunda dose, com comorbidades) e homens de 35 anos, completos até 31 de agosto (primeira dose), na quarta. Na quinta-feira será a vez de pessoas de 48 e 49 anos (segunda dose, com comorbidades) e mulheres até 35 anos, completos até 31 de agosto (primeira dose).

Na sexta-feira, serão imunizadas, com a segunda dose, as pessoas de 42 a 47 anos com comorbidades. No sábado, a vacinação chegará às pessoas de 34 a 41 anos, com comorbidades, também para a última dose.

Para a aplicação da segunda dose, é indispensável levar o cartão de vacinação, além de documento de identidade e CPF. O horário de funcionamento segue o mesmo: das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e de 8h às 16h30, para drive-thru. Nos sábados, a abertura acontece de 7h30 às 14h e de 8h às 14h, respectivamente.