A pandemia de Covid-19 interrompeu uma bela tradição de Natal em Belo Horizonte. O almoço gratuito servido durante 25 anos no Restaurante Popular I, em 25 de dezembro, à população carente, não poderá ser realizado em 2020, para evitar aglomerações e, consequentemente, a transmissão do novo coronavírus.

Dessa vez, a refeição será exclusiva para pessoas em situação de rua, por meio de marmitex, e do lado externo dos quatro restaurantes populares da capital mineira. Os salões dos espaços permanecem fechados, por segurança sanitária.

Nesta data, serão servidos arroz de carreteiro e frango assado nas marmitas. Os almoços serão entregues somente às pessoas em situação de rua com cadastro atualizado por meio do CadÚnico. De acordo com a prefeitura, elas devem apresentar a documentação.

Almoço de Natal

O almoço de Natal do Restaurante Popular sempre atraiu milhares de pessoas carentes. Em 2019, 4,5 mil pessoas foram até o Restaurante Popular I (Centro) para participar do evento, realizado por voluntários.

Durante a refeição, havia música ao vivo e as crianças recebiam presentes do Papai Noel, que contava com brinquedos doados pela população.