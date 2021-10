A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (8) um aumento de 7,2% no preço da gasolina e do gás de cozinha. De acordo com a empresa, o reajuste tem o objetivo de evitar o desabastecimento de combustíveis no país. A medida passa a valer a partir de sábado (9).

Com a alteração, o preço da gasolina passará de R$ 2,78 para R$ 2,98. Como o combustível vendido nos postos é composto em 27% por etanol, o aumento da parcela da Petrobras no produto vendido ao consumidor final é de R$ 0,15 por litro.

No caso do gás de cozinha, o preço médio passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo.

Segundo a Petrobras, esta é a primeira variação no preço da gasolina em 58 dias e do gás de cozinha em 95.

De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no Brasil, o preço final da gasolina subiu 39,6% e o do gás, 34,67% em números acumulados dos últimos 12 meses até setembro.

Leia mais:

Comércio mineiro prevê melhor Dia das Crianças em sete anos

Linhas de ônibus da Grande BH terão quadro de horários ampliado a partir desta sexta; veja quais