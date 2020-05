A Petrobras iniciou nesta segunda-feira (18) a realização de testes rápidos em funcionários da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a empresa, as refinarias, térmicas e unidades de tratamento de gás (UPGNs) da companhia em todo o país começaram a ser atendidas, desde a semana passada, por meio de contratos com laboratórios ou distribuição de kits de testes rápidos adquiridos pela empresa.

Este tipo de exame detecta a presença de anticorpos no sangue e, portanto, é útil para identificar pessoas que possam estar com uma infecção ativa há alguns dias (IgM positivo), porém sem manifestação de sintomas, assim como aquelas que possam ter tido uma infecção assintomática no passado, estão imunes e não mais transmitem o vírus (IgG positivo).

Betim, conforme o último boletim epidemiológico, tem 39 casos confirmados do novo coronavírus e três mortes. As notificações chegam a 3.747.

O exame é feito por meio da coleta de uma gota de sangue na ponta do dedo e o resultado fica pronto em até 30 minutos e identifica dois tipos de anticorpos que são desenvolvidos no organismo para o combate ao vírus, as imunoglobulinas IgM e IgG. O primeiro a se formar é o IgM, que indica que a pessoa pode estar com uma infecção ativa ou ter tido uma infecção recentemente, por isso ela pode estar transmitindo o vírus e deverá ser mantida em isolamento. Na sequência, forma-se o IgG, que indica que o vírus foi combatido pela defesa natural do organismo e que a pessoa está desenvolvendo imunidade à doença, caso em que será autorizado o retorno ao trabalho.

A companhia informou ainda que serão priorizados inicialmente os profissionais que trabalham nas equipes de saúde de todas as unidades e as equipes operacionais nos estados onde o quadro de saúde é mais crítico, como o Amazonas, Ceará e Pernambuco.

Ao todo, já foram realizados mais de 9 mil testes para Covid-19 entre os mais de 46 mil empregados próprios, prestadores de serviços e contactantes de casos suspeitos. Conforme a empresa , a estratégia de testagem segue as recomendações das autoridades sanitárias e órgãos reguladores.