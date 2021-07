Cento e oitenta e cinco quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Federal em um veículo na BR-381, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (17).

De acordo com a corporação, o automóvel seguia pela rodovia no sentido capital, quando foi parado pelas equipes da Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), de Belo Horizonte e de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

O material ilícito estava no porta-malas do carro. A droga e o veículo foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais para apreensão.

A reportagem procurou a PF para saber se houve prisão de algum suspeito, mas ainda não obteve retorno.

Maconha foi apreendida pela PF

