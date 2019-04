Dez mandados de busca e apreensão, incluindo ordens para o bloqueio de bens e valores por crime de estelionato estão sendo cumpridos na manhã desta sexta-feira (12) em Belo Horizonte. Também foram apreendidos R$40 mil na casa de um empresário. Os documentos foram expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal da capital.

De acordo com a Polícia Federal, há pelo menos 10 anos a quadrilha investigada oferecia crédito às vítimas, que eram convencidas a realizar depósitos desviados para os criminosos. O estelionato era praticado especialmente em Portugal, por meio da internet e anúncios postados em jornais daquele país.

As buscas desta manhã ocorreram em duas empresas ligadas ao principal investigado e nas residências dos membros da quadrilha. Até o presente momento, foram apreendidos cerca de 40 mil reais na casa de um dos investigados.

Ainda segundo a PF, as investigações apuraram que os valores desviados pelos criminosos eram recebidos em contas de “laranjas”. A movimentação atípica das contas dessas pessoas chamou a atenção das autoridades para a questão.

Como mostraram as movimentações, pessoas com renda próxima a um salário mínimo teriam valores superiores a três milhões de reais em contas de sua titularidade no intervalo de dois anos. As movimentações atípicas realizadas nessas contas superam 10 milhões de reais.