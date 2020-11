A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União apuram irregularidades na execução de recursos repassados pelo governo federal para compra de dez respiradores utilizados no tratamento de Covid-19 em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce.

A investigação foi iniciada após uma denúncia da Câmara de Vereadores do município, informando que a locação dos ventiladores pulmonares pela prefeitura estaria com preços acima do razoável.

A CGU, durante a análise da documentação disponibilizada pelo Executivo municipal, identificou um provável favorecimento à empresa contratada para a locação dos equipamentos e para a aquisição de dois respiradores remanufaturados.

Também foi constatado um sobrepreço em torno de 168% no contrato de locação e de 53% na aquisição dos aparelhos, um prejuízo estimado em R$ 480 mil. O valor gasto foi de R$ 770 mil, sendo os recursos provenientes de repasses do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Outra descoberta foi a possível existência de relacionamento entre as três empresas que apresentaram as propostas, havendo indicativo de que alguns sócios sejam “laranjas” e de que as companhias atuem em conjunto.

A Operação Vácuo cumpre nove mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Confins, Ribeirão das Neves e São José da Lapa, na Grande BH, além de sete mandados de bloqueio de bens. Os trabalhos contam com a participação de 40 policiais federais e de 14 auditores da CGU.

Prejuízos no combate ao coronavírus

Segundo a CGU, os ventiladores pulmonares seriam utilizados em 20 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Dr. José Maria Morais e na Unidade de Pronto Atendimento do município.

As contratações irregulares praticadas pela Prefeitura de Coronel Fabriciano podem ter afetado o atendimento da população da cidade, que possui cerca de 110 mil habitantes. O município recebeu, até o momento, cerca de R$ 10 milhões para ações de prevenção e combate à Covid-19.