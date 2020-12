Quatro mandados de prisão temporária e outros 26 de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (11) pela Polícia Federal em operação que investiga o desvio de recursos de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Hospital de Campanha de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas. A Justiça determinou, ainda, o afastamento de um funcionário público do município.

Batizada de "Entre Amigos", a ação começou após denúncia de suposto sobrepreço na locação de ambulâncias para a UPA Padre Roberto. Após análises da PF e da Controladoria Geral da União (CGU), os órgãos identificaram indícios de desvio de recursos em contratações realizadas pela Organização Social (OS), como favorecimento de empresas, ausência de divulgação de editais e sobrepreço em aquisições.

Foi observado, ainda, que a entidade teria sido favorecida pela Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis em seu processo de qualificação como OS. O valor total do contrato de gestão firmado com a prefeitura, com vigência de 60 meses, somado aos dois termos aditivos, é de mais de R$ 103 milhões, com recursos provenientes de fontes municipais, estaduais e de repasses do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

A PF executou, também, outros 50 afastamentos de sigilo fiscal e bancário, quatro afastamentos do exercício de atividade econômica, além de sequestro/arresto de bens avaliados em mais de R$ 2 milhões. Nove pessoas jurídicas são investigadas no inquérito.

Outros mandados estão sendo cumpridos em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Mateus Leme, Lagoa Santa e São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de BH, e Oliveira, no Centro-Oeste do Estado. Dez auditores da CGU e 112 policiais federais participam da operação.

Todos os investigados responderão pelos crimes de fraude em licitação, desvio de recursos públicos e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 19 anos de prisão, se condenados.

Procurada pela reportagem do Hoje em Dia, a Prefeitura de Divinópolis não respondeu o contato até a publicação desta matéria.

Leia também:

Após 1º caso de reinfecção no país, alerta é para quem teve Covid manter cuidado

Especialista avalia o que é preciso para atestar um caso de reinfecção por Covid-19; entenda

Funed vai flexibilizar exames e contratar analistas para priorizar testes de Covid