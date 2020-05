A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quinta-feira (28) 24 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação “Monturo”, que investiga desvio de verbas públicas de limpeza urbana da Prefeitura de Uberaba. A ação conta com um efetivo de 96 policiais federais. As ordens judiciais, expedidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca, são cumpridas na cidade do Triângulo mineiro e nos municípios paulistas de Mauá e São Sebastião.

Investigação

Iniciadas em 2018, as apurações identificaram indícios de relacionamento suspeito entre servidores da prefeitura e empresas subcontratadas pelas executoras do serviço de limpeza urbana no município. Surgiram, ainda, evidências de superfaturamento, fraude a licitação, falsidade ideológica e recebimento de vantagens indevidas pelos servidores municipais.

Em nota, a prefeitura informou que a Procuradoria Geral acompanha a ação e está colaborando com as investigações. Ainda conforme o Executivo, a empresa que atua na área do lixo foi contrada com proposta aproximadamente 36% menor que o estimado (R$ 130.808.894,40) por 36 meses. A licitação, segundo a administração municipal, resultou em economia da ordem de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

"A determinação do prefeito é para atender ao que for solicitado, pois uma das prioridades é a transparência. Esse governo não tem compromisso com o erro e se for comprovado qualquer desvio, todas as medidas legais serão adotadas para o efetivo punimento dos responsáveis e ressarcimento aos cofres públicos", disse o procurador-geral do município, Paulo Salge.