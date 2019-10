A Polícia Federal (PF) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, desencadeou na manhã desta quinta-feira (3) uma operação de combate ao contrabando de agrotóxicos. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em duas cidades do interior de São Paulo, sendo dois deles em São José do Rio Preto e um no município de Franca.

De acordo com a corporação, os mandados estão relacionados a uma investigação que apura o contrabando e falsificação de agrotóxicos na região mineira. Os levantamentos começaram em 2018, após uma apreensão de uma carga de 40 kg de agrotóxicos com suspeita de terem sido contrabandeados e, depois, colocados em embalagens idênticas às de produtos regularmente vendidos no mercado.

"Em um dos locais de busca, foram apreendidos diversos produtos semelhantes a agrotóxicos, embalagens e rótulos. O principal investigado e responsável pelos materiais apreendidos foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP, onde será autuado em flagrante delito", completa a PF.

Se comprovados os crimes, os investigados no caso responderão pelo artigo 56 da lei 9605/98, que tem pena de um a quatro anos de prisão.

