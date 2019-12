Um homem de 30 anos foi preso por armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infantil pela Internet, no bairro Alípio de Melo, na região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (10). No local, policiais federais se depararam com uma criança, de 9 anos, que seria enteada do supeito e que figurava em fotos e vídeos de pornografia infantil, compartilhados em uma rede social.

Segundo a Polícia Federal, a ação foi em cumprimento a um mandado judicial de prisão preventiva expedido pela 35ª Vara da Justiça Federal na capital.

O homem, que trabalhava com serviços gerais, foi encaminhado à penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, onde permanecerá à disposição da Justiça. Se condenado, poderá cumprir até seis anos de reclusão.

* Fonte: Polícia Federal

