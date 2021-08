A Pfizer anunciou, nesta quinta-feira (26), uma parceria com a farmacêutica Eurofarma para produção da vacina contra a Covid-19 no Brasil. O imunizante, segundo anúncio feito em conjunto com a BioNTech, será distribuído na América Latina.

Ainda de acordo com o comunicado, o laboratório brasileiro receberá o produto de instalações nos Estados Unidos. As atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começarão imediatamente e a fabricação das doses terá início em 2022.

A a expectativa é de que, em plena capacidade operacional, a produção anual no Brasil exceda 100 milhões de doses. Pelas redes sociais, a Eurofarma afirmou que a parceria é motivo de orgulho para a empresa.

“É com grande satisfação que anunciamos a parceria entre Eurofarma, Pfizer e BioNTech para a produção da vacina contra a Covid-19 para o Brasil e a América Latina. Disponibilizamos nossos melhores recursos em capacidade industrial, tecnologia e qualidade para este projeto e a expectativa é de começarmos a produção já em 2022! Estamos todos os dias ampliando horizontes para que todos possam viver mais e melhor”.

Leia mais:

Aplicação da segunda dose de AstraZeneca é suspensa em Santa Luzia por falta de imunizantes

Avanço da variante Delta do coronavírus e baixos números da 2ª dose obrigam o uso das máscaras

Ocupação de leitos de UTI passa de 50% em Belo Horizonte e atinge nível de atenção