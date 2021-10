A Pfizer confirmou, nesta quarta-feira (27), que irá protocolar um pedido junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aprovação do uso do imunizante contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

Conforme informou o fabricante, por meio de nota, essa solicitação deverá ocorrer ao longo do próximo mês. “A submissão do pedido junto à Anvisa para a aprovação do uso da vacina ComiRNAty, da Pfizer/Biontech, para crianças entre 5 e 11 anos, deve ocorrer ao longo do mês de novembro de 2021”, diz o comunicado na íntegra.

Em setembro, a empresa já havia afirmado que a vacina induz uma resposta imune robusta nesse grupo. Atualmente, o imunizante é aplicado em pessoas com 12 anos ou mais, sendo o único com autorização da Anvisa para administração em jovens de até 17 anos.

