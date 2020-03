Um piloto da Azul Linhas Aéreas com sintomas semelhantes aos do novo coronavírus foi encaminhado para atendimento médico assim que a aeronave pousou na tarde desta segunda-feira (16) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana. Ele teria apresentado um quadro de tosse, espirros, dores de cabeça e febre de 39ºC.

Segundo a assessoria da compahia aérea, "o desembarque ocorreu sem intercorrências e os demais clientes e tripulantes estão sendo avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária".

O voo AD5267 partiu de Belém com destino a Belo Horizonte e a aeronave será submetida a um procedimento de higienização, que será acompanhado pela Anvisa. Após a conclusão do trabalho, a aeronave será liberada para demais programações.

A Azul informou ainda que está colaborando com as organizações de saúde do Brasil e esclarece que o tripulante da empresa será acompanhado pelas autoridades de saúde.

A BH Airpot, empresa que administra o aeroporto, informou que todas as providências de segurança foram tomadas pela Azul.