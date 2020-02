Um piloto de 31 anos morreu na queda de um avião agrícola, na tarde desta quarta-feira (19), na zona rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em uma fazenda, na comunidade de Pedros, por volta das 13h20. A vítima, que era natural de Montenegro, no Rio Grande do Sul, estava sozinha no momento da queda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o piloto morreu no local. As causas do acidente serão investigadas.

Em menos de 15 dias, esse é o segundo acidente com esse tipo de avião na mesma região. Em oito de fevereiro, um piloto de 39 anos também morreu na queda de um avião agrícola, em Coromandel, no Alto Paranaíba. A aeronave realizava um trabalho de pulverização de agrotóxicos em uma fazenda quando ocorreu o acidente.