Um helicóptero fez um pouso forçado na tarde desta quinta-feira (6), no km 543 da BR-040, na altura do bairro Olhos D'Água, na região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, o piloto do helicóptero, que pertence a uma marca de roupas de BH, decolou do Rio de Janeiro com destino à capital mineira e pousou a aeronave numa pista lateral da estrada e com pouco movimento.

A manobra foi feita durante oforte temporal que atingiu a região metropolitana.

Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o pouso teve que ser feito por causa da pouca visibilidade.