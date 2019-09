A BR-040 teve de ser interditada, na tarde desta quarta-feira (4), por causa de um incêndio às margens da via, na altura do km 563, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A área atingida fica próxima ao condomínio Alphaville e ao acesso à BR-356, via de ligação para Ouro Preto.

De acordo com a concessionária Via 040, que administra a rodovia, foi necessária uma interdição total no sentido Belo Horizonte. O fluxo de veículos foi paralisado nessa pista.

No sentido Rio de Janeiro, a pista permanece livre. O Corpo de Bombeiros está no local, trabalhando no combate às chamas.