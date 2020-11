O Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (NEJ) do Plug Minas está com inscrições abertas para o curso técnico em Administração com ênfase em Gestão de Negócios. A iniciativa é de graça e voltada para estudantes da rede pública que irão fazer o 3º ano do ensino médio ou que já se formaram e têm até 30 anos de idade. As aulas são realizadas em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Os processos seletivos são distintos para cada público: há um procedimento para jovens já formados na educação básica e um outro para estudantes que vão cursar o 3º ano do ensino médio em 2021.

Processo seletivo

Os egressos da rede estadual, com idade até 30 anos, têm até 30 de novembro para se inscrever. A formação é desenvolvida em três módulos, durante um ano, de segunda a sexta-feira e em alguns sábados letivos, de 7h30 às 12h. Ao todo, são oferecidas 150 vagas.

Já para os estudantes da rede pública de ensino que estarão cursando o 3º ano do ensino médio em 2021, as inscrições vão até 11 de dezembro. Para este público, o curso é oferecido à tarde, das 13h30 às 17h50. Também estão disponíveis 150 vagas. Confira aqui o edital e o formulário de inscrição.

A previsão é de que as atividades tenham início em fevereiro de 2021 e o formato das aulas ainda será definido pelo Sebrae.

Outras informações estão no site do Plug Minas.

Plug Minas

O Plug Minas é gerido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e direcionado a jovens que estudam ou se formaram na rede pública de Belo Horizonte ou da Região Metropolitana. A iniciativa tem objetivo de ampliar as oportunidades dessas pessoas, abrindo novos caminhos para seus repertórios de conhecimento e pesquisa, além de propiciar inovações pedagógicas aos professores que vivenciam o cotidiano da escola integral/integrada.