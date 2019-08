Cerca de 10 famílias que viviam em barracos em um terreno de 200 metros quadrados em uma propriedade privada no bairro Vianópolis, em Betim, na Grande BH, foram retiradas do local na manhã desta terça-feira (13). A ação ocorreu de forma pacífica, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a PM, que acompanha a reintegração de posse na via Mauro Dutra Ladeira, número 105, desde as 6h da manhã, cerca de 20 pessoas, incluindo quatro crianças, moravam no local em três casas de alvenaria e outros barracos de lona e madeira.

Todos foram retirados pelos oficiais de Justiça sem resistência, segundo informou o comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Gontijo. Três caminhões estão no local e fazem a retirada de móveis e outros bens dos moradores ilegais.

Segundo Gontijo, foram ofertados ao grupo retirado o aluguel social e o abrigo, mas o grupo demonstrou já ter destino para ir. O processo de reintegração teve início em fevereiro deste ano e à decisão judicial não cabem mais recursos. "Hoje, ainda, devemos entregar a propriedade para o proprietário", afirmou.

A reportagem não conseguiu contato com representantes do grupo de moradores do local.