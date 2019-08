Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de 775 kg de maconha na tarde dessa terça-feira em Itapagipe, no Triângulo Mineiro. A droga estava distribuída em 1.046 tabletes e escondida dentro de pneus guardados na caçamba de um caminhão.

De acordo com a corporação, a erva foi encontrada em um caminhão na BR MG-255, próximo ao km 65.. Os tabletes estavam escondidos dentro de pneus. Segundo o caminhoneiro, de 43 anos, ele buscou a droga no Paraguai e iria levar o entorpecente para a Bahia.

Conforme o homem, ele pagou R$ 150 mil pela droga. Um Gol e uma Hilux, que trafegavam à frente do caminhão, também foram parados. Com os homens que dirigiam os veículos foram encontrados dois celulares usados, unicamente, para conversar com o motorista do caminhão durante a viagem.

Os policiais constataram que o trio trabalhava junto e todos os três foram presos por tráfico de drogas. Os veículos e a droga, juntamente com os homens, foram encaminhados à Polícia Federal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde a ocorrência foi encerrada.