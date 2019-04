A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu uma arma de uso restrito no Morro do Papagaio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18).

De acordo com os militares, a prisão foi durante uma operação de combate a homicídios no aglomerado. Durante buscas pelo Beco São Tomé os policiais avistaram o suspeito, de 24 anos. Ele tentou fugir, mas foi cercado e capturado. Com o homem foram encontradas uma pistola semi automática de uso restrito, além de munição do mesmo calibre.

A ocorrência foi encerrada Central de Flagrantes 3, no Barreiro