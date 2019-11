A Polícia Militar apreendeu quatro tipos de drogas com um menor no nairro Parque São João, em Contagem. Segundo o adolescente detido, os 345 frascos de loló, 77 comprimidos de ecstasy, 128 buchas de maconha e 50 pedras de crack seriam vendidos em um baile funk da região, que está acontecendo normalmente já que a PM não identifica uma ligação direta da organização do evento com o grupo que venderia as drogas.

Durante a apreensão, outros integrantes do grupo responsável pelas drogas fugiram do local. Somados, os entorpecentes apreendidos valem aproximadamente R$ 7.500.

PM apreendeu 345 frascos de loló, 77 comprimidos de ecstasy, 128 buchas de maconha e 50 pedras de crack

A PM informou chegou ao local após denúncias, e que faz operações com frequência no aglomerado, mas que há muitos integrantes da gangue responsável pelas drogas, que realizam esse comércio ilegal 24 horas por dia na região.

