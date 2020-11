Cerca de 800 caixas e 40 mil maços de cigarros contrabandeados, fabricados no Paraguai, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste sábado (21) em uma propriedade rural no distrito de Hermilo Alves, em Carandaí, cidade no interior de Minas Gerais. A carga estava localizada em uma carreta bitrem, em uma caminhonete e em outros dois caminhões baús, também apreendidos. Duas pessoas, com identidades não divulgadas, foram presas durante a ação.

De acordo com informações repassadas pela PM, militares receberam uma denúncia de que a carreta estava em atitude suspeita na BR-040, fazendo contato com os outros dois veículos apreendidos. A informação dava conta também de que os caminhões teriam acessado uma estrada às margens da BR, sentido a uma localidade denominada Ressaca.

Após iniciada a operação, a PM localizou um quarto veículo, com cerca de 18 caixas do cigarro. O indivíduo que estava no carro informou que havia comprado a mercadoria em uma propriedade rural de Hemilo Alves, onde os militares encontraram a carreta bitrem e mais dois caminhões baús carregados com o produto.

Todo o material apreendido, assim como as duas pessoas presas e uma testemunha, foram levados para a delegacia da Polícia Federal (PF), em Juiz de Fora, para as demais providências. A ocorrência ainda está em andamento na PF.

