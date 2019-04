A Polícia Militar apreendeu 247,3 kg de pasta base de cocaína em um avião que fez um pouso forçado, na tarde desse domingo (31), numa pista particular de uma fazenda em Campo Florido, no Triângulo Mineiro. O piloto, de 70 anos, e um passageiro, de 23, foram presos por tráfico de drogas e levados para a delegacia da Polícia Federal em Uberaba.

De acordo com o boletim de ocorrência, os seguranças da fazenda suspeitaram da atitude do piloto e chamaram a polícia. Durante conversa com os suspeitos, os militares perceberam contradições nos relatos. O piloto contou que problemas mecânicos causaram o pouso e, a princípio, não soube informar o destino da viagem. Depois, os dois contaram que o GPS da aeronave apresentou problemas e eles ficaram desorientados e com medo de acabar o combustível.

Após a droga ser encontrada no avião, o idoso contou que receberia R$ 25 mil para transportar a droga, que seria proveniente da Bolívia, e que o avião teria saído do Estado de Mato Grosso para levar o entorpecente até Uberaba.