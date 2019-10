A chegada da Polícia Militar à casa de um homem foragido de 32 anos para prendê-lo pode ter sido fundamental para a preservação da vida dele. No momento em que a viatura policial chegou ao endereço, no bairro Pingo D'água, em Betim, na Grande BH, na manhã desta segunda-feira (28), um desafeto do procurado estava na porta de sua casa, aguardando “para acertar as contas”.

De acordo com a Polícia Militar, no domingo (27), o homem foragido teria ameaçado um rapaz de 23 anos de morte, por suspeitar que este vinha tendo um caso com sua mulher. Para revidar, o jovem atacou o foragido com uma foice, acertando o ombro esquerdo do homem. Só não conseguiu feri-lo ainda mais porque a vítima fugiu.

Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu uma ocorrência de ameaça e foi atrás do homem que estava com mandado de prisão em aberto. Quando a viatura chegou ao endereço, ele tentou usar uma identificação do tio, mas foi logo desmentido pelos policiais.

Quando questionado sobre um ferimento no ombro esquerdo, o homem relatou o ataque sofrido no dia anterior. Não demorou muito e os policiais logo localizaram o jovem que tentou matá-lo na porta da residência.

O jovem logo confessou que estava ali para acertar as contas com o desafeto e que só não o matou no dia anterior porque a vítima fugiu. Ele foi detido em flagrante. O homem que sofreu o ferimento no ombro foi levado à UPA Norte, antes de ser encaminhado à delegacia.

Os dois suspeitos foram presos na rua Cinco, no bairro Pingo D'água

