A Polícia Militar deflagrou neste sábado (1) a operação Game Over, destinada a combater jogos de azar em Belo Horizonte. Quinze pessoas foram conduzidas em três endereços, sendo dois no bairro Barroca e um no Prado. A operação ainda não foi encerrada e outros locais poderão ser alvos.

O primeiro imóvel abordado foi na rua Aristóteles Caldeira, no Barroca, onde os militares do 22 Batalhão se depararam com mais de 50 pessoas, entre apostadores e funcionários. Seis foram conduzidas. As demais, qualificadas e liberadas. A PM apreendeu no local 18 televisores, quatro CPU's, três monitores de, 50 mesas e 248 cadeiras.

No mesmo bairro, policiais conduziram quatro pessoas que estavam em outro bingo e apreenderam 20 mesas, 80 cadeiras, um televisor, três CPU's, entre outros materiais.

No Prado, a operação ocorreu na avenida Francisco Sá, onde cinco pessoas foram conduzidas.