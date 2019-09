O homem que teria colocado um cachorro da raça pit bull para brigar com um vira-latas, causando graves ferimentos a esse último, no bairro Guarani, região Norte de Belo Horizonte, na semana passada, é integrante da Polícia Militar. A informação foi confirmada pelo 13º Batalhão da corporação.



O caso foi registrado em vídeo e divulgado em redes sociais na última quarta-feira (4). Nas imagens, é possível ver que o policial segura a focinheira do animal em uma das mãos, enquanto ele morde o cachorro de rua no pescoço.



Segundo testemunhas, o homem ameaçou quem tentou impedir o ato, afirmando que era PM.



De acordo com nota do 13º Batalhão de Polícia Militar, o agente está sujeito a medidas da legislação específica, sem prejuízo de possíveis sanções penais.



O cachorro atacado foi resgatado por populares e está sob cuidados veterinários.



(Com Lucas Simões)

