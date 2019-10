Se por um lado o show surpresa da cantora Marília Mendonça em Belo Horizonte fez a alegria dos fãs da sertaneja, por outro deixou um rastro de violência - 46 ocorrências foram registradas e 14 pessoas presas. Nesta terça-feira (8), a Polícia Militar culpou os organizadores do evento pela bagunça que se formou na Praça da Estação, local que recebeu a apresentação.

De acordo com o porta-voz da corporação, major Flávio Santiago, os organizadores do show omitiram que a apresentação seria da "rainha da sofrência" e subestimaram o público. Sem essas informações cruciais, e sem tempo suficiente para planejar a segurança do evento, o policiamento não foi suficiente para atender as 50 mil pessoas que acompanharam o show.

Com a segurança inadequada, a praça foi palco, além da apresentação de Marília Mendonça, de lesões corporais, tráfico de drogas e furtos. Vários arrastões foram contabilizados e, dos presos, pelo menos cinco teriam relações esse crime. Além disso, duas pessoas foram esfaqueadas.

A PM disse que vai notificar o Ministério Público para que o órgão tome as medidas cíveis e criminais necessárias. “Com segurança não se brinca”, enfatizou o major Flávio Santiago. A organização do show foi procurada pela reportagem, mas ainda não se posicionou.

Sem dados

A polícia informou que a organização do show protocolou um pedido para realização do evento no último dia 3 de outubro. No documento, havia apenas a menção de que seria gravado um documentário, sem citar que se tratava do projeto "Todos Os Cantos", em que Marília percorre as capitais brasileiras para a gravação de um DVD. No ofício, o público estimado era de 20 mil pessoas.

O pedido foi negado, já que a Praça da Estação tem capacidade para comportar um público máximo de 15 mil pessoas. No mesmo dia, de acordo com Santiago, os organizadores refizeram o ofício, desta vez com público compatível com o espaço. A autorização foi concedida sem, contudo, ter conhecimento de que o espetáculo seria de Marília Mendonça.

De acordo com Santiago, a PM tomou conhecimento de que a cantora seria a atração pelas redes sociais. Só então os organizadores teriam admitido que o evento seria surpresa.

Planejamento

A PM explicou que teve pouco tempo para agir e montar um esquema de segurança adequado para o show. "A situação só não foi pior por causa da integração entre a PM e a prefeitura. Pessoas poderiam ter sido pisoteadas", comentou o porta-voz da corporação.

Ele garantiu que o show só não foi embarcado por causa dos transtornos que poderiam ocorrer com essa decisão - como a revolta da público e depredação da praça. "Não somos contra grandes eventos em BH, o que não dá para acontecer é uma irresponsabilidade dessa", frisou.

Ele lembrou que a cidade está preparada para receber grandes shows, como no Carnaval, que tem público de até 500 mil pessoas. "Já estamos fazendo o planejamento do Carnaval para que a festa aconteça sem problemas", disse.

PM apresenta documento que foi protocolado pela organização do evento

Mais rigor

Após os transtornos com o show de Marília Mendonça em BH, os órgãos públicos vão mudar algumas regras para liberação de eventos. Até então, os organizadores tinham que pedir autorização com um prazo de dois dias. Agora, esse período será ampliado para 10.

O subsecretário municipal de fiscalização José Mauro Gomes disse que equipes da PBH vão vistoriar a Praça da Estação para levantar os danos provocados no espaço e, dependendo da situação, os organizadores poderão ser cobrados para fazer os reparos.

Todos os cantos

O “Todos os Cantos” é um projeto idealizado pela própria cantora, que pretende gravar uma música inédita em cada capital brasileira. Marília sempre aparece na cidade de surpresa, panfletando nas principais ruas e faz a própria divulgação nas redes sociais. Em BH, ela apresentou e gravou a música "Graveto".

